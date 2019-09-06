زطشي: “سنتبع نظام جديد في بطولة الموسم المقبل”

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عن برنامج جديد يسعى لتطبيقه، انطلاقا من الموسم المقبل للبطولة الوطنية.

وصرح زطشي، للإذاعة الوطنية: “خلال الجمعية العامة المقبلة والمقررة في 17 سبتمبر الجاري، سندعوا للتصويت على صيغة جديدة للبطولة الوطنية”.

وأضاف: “نسعى لإنقاذ تجربة الإحتراف في البطولة الجزائرية، من خلال ورابطة محترفة واحدة خاصة بالقسم الأول والتي ستضم 18 فريقا”.

وتابع رئيس الفاف: “سنعيد بعث من جديد المديرية الوطنية لمراقبة تسيير الأندية (DNCG)، مع منحها دور وصلاحيات مهمة”.

وأردف خير الدين زطشي: “قبل الشروع في كل هذا، علينا أخذ موافقة الجمعية العامة على هذا التغيير، من خلال التصويت بكل ديمقراطية”.

وفي حال الموافقة على هذا النظام الجديد، سيقوم المكتب الفيدرالي بالمصادقة، على نظام السقوط، والصعود، من وإلى الرابطة المحترفة.