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زطشي: ” سنحضر لتواريخ الفيفا بأريحية ونحن في الطريق الصحيح”

الرياضة
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زطشي: ” سنحضر لتواريخ الفيفا بأريحية ونحن في الطريق الصحيح”
بقلم يونس رزيق

ثمّن رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي الفوز الذي حققه المنتخب الوطني أمام منتخب بوتسوانا بنتيجة 1-0.

وتحدث زطشي عن الفوز الذي حققه المنتخب الجزائري أمام أشبال المدرب الجزائري عادل عمروش قائلا:

“أشكر اللاعبين الذين قدموا جهد كبير، الحمد لله عدنا بفوز ثمين من بوتسوانا، وسنحضر لتواريخ اليففا في مارس بأريحية”

وأضاف: “الحمد لله أضن أن المنتخب الجزائري في الطريق الصحيح مع بلماضي”

وبخصوص غياب الثنائي رياض محرز وياسين براهيمي قال: “محرز وبراهيمي غيابهما مبرر عن مباراة اليوم، وأعتقد أن الفريق أثبث أنه مجموعة متماسكة لأنه تمكن من تحقيق الفوز في غياب نجومه”.


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