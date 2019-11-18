زطشي: ” سنحضر لتواريخ الفيفا بأريحية ونحن في الطريق الصحيح”

ثمّن رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي الفوز الذي حققه المنتخب الوطني أمام منتخب بوتسوانا بنتيجة 1-0.

وتحدث زطشي عن الفوز الذي حققه المنتخب الجزائري أمام أشبال المدرب الجزائري عادل عمروش قائلا:

“أشكر اللاعبين الذين قدموا جهد كبير، الحمد لله عدنا بفوز ثمين من بوتسوانا، وسنحضر لتواريخ اليففا في مارس بأريحية”

وأضاف: “الحمد لله أضن أن المنتخب الجزائري في الطريق الصحيح مع بلماضي”

وبخصوص غياب الثنائي رياض محرز وياسين براهيمي قال: “محرز وبراهيمي غيابهما مبرر عن مباراة اليوم، وأعتقد أن الفريق أثبث أنه مجموعة متماسكة لأنه تمكن من تحقيق الفوز في غياب نجومه”.