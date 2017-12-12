زطشي:” سنذهب بعيدا في قضية ولد زميرلي.. “

أكد رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “خيرالدين زطشي” أنه لن يسكت عن قضية نائب رئيس الفاف الثاني بشير ولد زميرلي.

وقال زطشي خلال الندوة الصحفية التي عقدها الثلاثاء بمناسبة إختتام ندوة تجديد كرة القدم الجزائرية أنه سيذهب بعيدا في القضية.

“لحد الأن لم يصلنا أي شئ رسمي من الكاف يؤكد رفض ملف ولد زميرلي، وإن تأكد الأمر سنذهب بعيدا في القضية”.

وأضاف رئيس الفاف أنه لا يشعر بالتوتر بسبب قضية ولد زميرلي مُؤكدا أنه سيرفع طعنا للطاس إن تطلب الأمر.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الفاف قدمت الطلب يوم 7 ديسمبر أي في الأجال المُحددة مُضيفا أن معنويات ولد زميرلي مُرتفعة.

“أعرف بشير ولد زميرلي جيدا ،لن يتأثرومعنوياته مُرتفعة”.