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زطشي: “سنعلن غدا عن الممثل الثالث للجزائر في البطولة العربية”

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زطشي: “سنعلن غدا عن الممثل الثالث للجزائر في البطولة العربية”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أنه سيتم غدا الإثنين، الكشف عن الفريق الثالث، الذي تم اختياره للمشاركة في البطولة العربية.

وصرح خير الدين زطشي، لتلفزيون “النهار”: “سنعلن غدا، عن النادي الذي تم اختياره، ليكون ثالث ممثل للجزائر في البطولة العربية”.

وأضاف: “إختيار النادي الثالث، الذي سيمثل الجزائر في هذه المافسة، تم بعد اجتماع المكتب الفيدرالي، وأخذ آراء كل أعضائه”.

وتابع خير الدين زطشي: “سيحضر ممثلون عن الإتحاد العربي، إلى الجزائر، يوم 10 أفريل الجاري، لتوقيع العقد مع الفريق الثالث الذي تم اختياره”.

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