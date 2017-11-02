زطشي: “سنقوم بثورة في المنتخب.. لكن بصفة تدريجية “

وعد رئيس الفاف خير الدين زطشي بأنه سيقوم بثورة في المنتخب الوطني، لكن بصفة تدريجية مع الناخب الوطني الجديد “ماجر”

وتحدث رئيس الإتحاد الجزائري على هامش مباراة نهائي السوبر الذي جمع شباب بلوزداد بوفاق سطيف بملعب الشهيد حملاوي قائلا:

“الحمد لله جئنا لنلعب في مدينة قسنطينة بكل ارتياح، ونشكر السلطات المحلية على كل ما قدموه للمنتخب وكل التجهيزات الموفرة”

وأضاف:” نتمنى أن يكون يوم 10 نوفمبر عرس كروي ضد نيجيريا، وتكون فرصة للناخب الوطني الجديد لاكتشاف الأجواء”

وأردف الرئيس السابق لأكاديمية بارادو:”أتمنى لماجر والطاقم الفني الجديد كل النجاح، وهذه هي صفحة جديدة في مشوار الفريق الوطني”

وتحدث زطشي عن التحديات الجديدة التي تنتظر المنتخب الوطني مع الناخب الوطني الجديد قائلا:

“ستكون مباراة ودية أمام إفريقيا الوسطى بملعب 5 جويلية، وسنسعى لبناء فريق وطني في المستقبل يحقق النتئاج التي يتمناها الجمهور”

وأضاف:”ستكون هناك ثورة في المنتخب، لكنها ستكون بصفة تدريجية، مع تواجد بعض اللاعبين الجدد، ويجب أن نمنح ماجر الوقت الكافي”

وأعرب زطشي عن تفاؤله الشديد بمستقبل المنتخب الوطني مع المدرب الجديد قائلا:

“أنا متفائل من أجل بناء منتخب قوي قادر على بعيدا خلال كأس أمم إفريقيا 2019”

وفيما يخص غياب ماجر وطاقمه الفني عن مباراة كأس السوبر التي جمعت فريقي شباب بلوزداد ووفاق سطيف أجاب زطشي:

“لا يمكنني التحدث عن غياب الناخب اللوطني وطاقهم الفني عن نهائي كأس السوبر”