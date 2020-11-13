زطشي: “سنلعب مباريات ودية قوية ولكن..”

كشف “خير الدين زطشي”، رئيس الفاف، ان المنتخب الوطني الجزائري سيخوض مباريات ودية قوية في تواريخ الفيفا حسب طلب الناخب الوطني.

وقال “زطشي” في تصريحاته قبل السفر إلى هيراري اليوم الجمعة: “شعرنا بغياب الجمهور في مباراة أمس الخميس”.

وأضاف: “نعرف أن الجمهور الجزائري داخل الجزائر وخارجها متعطش لمشاهدة منتخبه لكن وباء “كورونا” حال دون ذلك”.

وتابع: “الخضر يلعبون مباريات كبيرة في تواريخ الفيفا مثل المكسيك ونيجيريا وكولومبيا.. ولدينا طلبات لكن تواريخ الفيفا للعب المباريات الودية قليلة”.

وختم كلامه: “عندما تكون لدينا مباراة ودية في تاريخ الفيفا سنلعب مباراة قوية وتكون مدروسة مثلما يريد الناخب الوطني جمال بلماضي”.