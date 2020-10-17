زطشي: “شرعنا في التحضير للتربص المقبل تحسبا لمواجهة زيمبابوي”

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عن شروع هيئته في التحضير للتربص المقبل للخضر، تحسبا لمواجهة زيمبابوي.

وصرح زطشي، للإذاعة الدولية: “إنطلقنا منذ أسابيع في التحضير للمعسكر المقبل، والذي ستتخلله مواجهة زيمبابوي، يومي 13، و16 نوفمبر، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا”.

وأضاف: “إنطلقنا في تنظيم هذا التربص من كل النواحي، سواء من ناحية تجهيز الرحلة التي سنقوم بها إلى عاصمة زمبابوي، والعودة يوم المباراة”.

وأردف: “فيما يخص حضور اللاعبين إلى الجزائر رفقة الطاقم الفني، إنطلقنا في تحضير كل التسهيلات، لضمان وصول اللاعبين في أول يوم من انطلاق التربص”.

وتابع: “اتخذنا كل الاحتياطات من ناحية البروتوكول الصحي الذي يجب أن نقوم به بمركز سيدي موسى، أو في المطار، وحتى اختبار الكشف عن فيروس كورونا، الذي نقوم به كل ثلاثة أيام”.

وختم خير الدين زطشي: “نحن بصدد تحضيرها كل هذه الظروف، ونحن متحكمين في كل الأمور على أكمل وجه”.