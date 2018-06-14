زطشي: «صوّتنا للمغرب.. تفاجأنا بالنتائج ويجب تقديم ملفات مشتركة لاحتضان المونديال مستقبلا»

بعد فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

عبّر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، عن أسفه لخسارة المغرب شرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2026، عقب فوز الملف الثلاثي للولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا بشرف احتضان الدورة.

ودعا رئيس الفاف إلى تقديم ملفات مشتركة لاحتضان الدورات المقبلة، ردا على سؤال حول إمكانية ترشح الجزائر والمغرب لتنظيم المونديال مستقبلا، وقال في تصريح لقناة «بي إن سبورت» على هامش عملية التصويت التي أقيمت أمس بموسكو الروسية: «صوتنا للمغرب البلد الشقيق، كنا نتمنى أن ينال شرف تنظيم هذه الدورة، عملية التصويت جرت بطريقة ديمقراطية وهذه هي قوانين اللعبة، ولكننا تفاجأنا كثيرا بالفرق الموجود من حيث نتائج التصويت بين المغرب والملف الثلاثي، الوفد المغربي قدم أشياء جميلة في ملفه.

وتوقعت أن يحظى المغرب بعدد أكبر من الأصوات لكن حقيقة الميدان جاءت مغايرة والفرق كان كبيرا، وأعتقد أن السبب يرجع للأموال الكبيرة التي قدمها الملف الثلاثي»، وتهرّب زطشي من الردّ على سؤال حول إمكانية تقدم الجزائر والمغرب معا مستقبلا بالترشح لإحدى التظاهرات ورد قائلا: «في المستقبل يجب على البلدان أن تقترب من بعضها وتجمع الطاقات ليكون لملفات الترشح وزن أكبر».

المغرب يتهم بعض الدول العربية بالخيانة!

أثار إعلان الفيفا عن نتائج التصويت على ملفات احتضان مونديال 2026 غضب المغاربة، الذين اتهموا بعض الدول العربية وحتى الإفريقية بالخيانة، عقب تصويت الإمارات والسعودية والبحرين والكويت والعراق ولبنان لصالح الملف الأمريكي، حيث قال اللاعب المغربي السابق وسفير المملكة في روسيا، عبد القادر لشهب، إن المغاربة «لم يكونوا ينتظرون الخيانة من بعض الأشقاء».

تجدر الإشارة إلى أن ملف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اكتسح ملف نظيره المغربي بـ134 صوت مقابل 65 صوتا، بأكثر من الضعف وبنسبة 67 % مقابل 33 %، خلال أشغال المؤتمر الـ68 للفيفا أمس، لتتكبد المغرب فشلها الخامس في سعيها لاحتضان كأس العالم بعدما فشلت في سنوات 1994، 1998، 2006 و2010.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر أعلنت دعمها وتصويتها للملف المغربي الذي روّج له أسطورة الخضر السابق لخضر بلومي، الذي سجل حضوره لأشغال مؤتمر «الفيفا»، أمس، بجانب زطشي ومحمد ساعد، إضافة إلى مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان، وحتى رئيس الفاف السابق محمد روراوة.