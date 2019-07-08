زطشي: “طائرات خاصة ستنقل أنصار الخضر لملعب السويس”

زف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أخبار سارة لأنصار المنتخب الوطني، المتواجدين بمصر، قبل مباراة ربع نهائي أمم إفريقيا 2019.

وكشف خير الدين زطشي، أن أنصار المنتخب الوطني، سيتم نقلهم بطائرات خاصة، من العاصمة المصرية القاهرة، إلى السويس، لمساندة الخضر في الدور الربع نهائي.

وصرح زطشي: “نشكر الخطوط الجوية الجزائرية، على السماح لجماهيرنا بإعادة برمجة رحلاتهم ما سيسمح لمناصرينا بالبقاء في مصر ومتابعة باقي مباريات الخضر”.

وأضاف: “سيتم نقل أنصارنا المتواجدين بالعاصمة المصرية القاهرة، بطائرات خاصة، إلى السويس، لمتابعة مباراة المنتخب الوطني، في الدور الربع نهائي”.

وتابع: “ندرك أن هناك أنصار آخرين سيلتحقون بمصر، وسنعمل على توفير التذاكر، و”الفان أيدي”، لأنصارنا، الذين نتوقع وصولهم يوم المباراة، قصد تسهيل دخولهم للملعب”.