زطشي: ” طاقمنا في إتصال مباشر مع الأنصار لمنحهم تذاكر المباريات بصفة مجانية”

وعد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أنصار المنتخب الجزائري بمنحهم تذاكر المباريات بصفة مجانية خلال الأدوار المقبلة من منافسة كأس امم إفريقيا.

وتحدث زطشي في تصريح حصري لتلفزيون النهار بعد الفوز المحقق أمام منتخب السنغال قائلا:

“طاقمنا هنا اتصال مباشر مع بعض المناصرين لمنحهم تذاكر المباريات بصفة مجانية وهناك انسجام تام بين طاقمنا وأنصار الخضر”.

وأضاف: “نشكر اللجنة المنظمة وعلى رأسها هاني أبو ريدة الذي يساعدنا في جميع مطالبنا ونتمنى تسجيل مهمة مناصرينا في قادم المباريات خلال حضورهم مباريات الخضر”