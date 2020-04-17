زطشي: “عائلة كرة القدم تجمع 1.3 مليون أورو لمحاربة فيروس كورونا”

أكد خير الدين زطشي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أنه تم جمع 1.3 مليون أورو أي ما يعادل أكثر من 16 مليار سنتيم لمحاربة فيروس كورونا.

ووقال زطشي في تصريحاته: “بعد أن قررنا في المكتب الفيدرالي في وقت سابق بفتح حساب بنكي لنتضامن مع الشعب الجزائري، اليوم أنهينا هذه العملية وقمنا بدفع مبلغ 16 مليار سنتيم لحساب الخزينة العمومية لنتضامن مع الشعب”.

وأضاف: “أشكر كل عائلة كرة القدم، كل الرابطات الولائية، الجهوية، الهواة وأيضا الرابطة المحترفة على المجهودات المبذولة لكي نصل لهذا المبلغ الاستثنائي”.

وتابع: “والشكر أيضا لكل أندية المحترف الأول على مساهمتهم في هذا المبلغ”.

في نفس السياق، أكد خير الدين زطشي، أن الحساب البنكي سيبقى مفتوحا لكل من اراد المساهمة والمساعدة سواء من لاعبين أو مسيرين على أن تدفع تلك الأموال للعزيمة العمومية.