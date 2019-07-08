زطشي: “علينا الحفاظ على تركيزنا لمواصلة المشوار بنجاح”

طالب رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، بظرورة الحفاظ على الهدوء والتركيز، لمواصلة مشوار “الكان” بنجاح.

وصرح خير الذدين زطشي، اليوم الإثنين، من مصر: “نحن جد سعداء بالتأهل للربع نهائي، واللاعبين مشكورون رفقة الطاقم الفني على ماقامو به لتحقيق التأهل أمام منتخب صعب”.

وأضاف: “الفريق أعاد تحضير نفسه جيدا بعد الإنتصارات الثلاثة الأولى، لأنه كان هناك تخوف من نقص التركيز، ثبل مواجهة غينيا”.

وتابع زطشي: “الآن علينا الحفاظ على هدوؤنا، وتركيزنا، وهو ما سيسمح لنا بمواصلة مشوارنا في هذه “الكان” بشكل جيد”.

وختم خير الذين زطشي: “هناك مباراة قوية تنتظرنا في الربع نهائي، وعلينا التحضير جيدا لها إذا أردنا التأهل للنصف نهائي”.