زطشي في إجتماع طارئ مع رؤساء أندية القسم الأول !

يجتمع اليوم الإثنين رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي برؤساء أندية القسم الوطني الأول بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وسيجتمع أعضاء هيئة مراقبة وتسيير الأموال بأندية كرة القدم (DCGF) اليوم الإثنين مع رؤساء مجالس أندية المحترف الأول.

وسيرتكز هذا الإجتماع الذي سيحضره رئيس الفاف خير الدين زطشي ورئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار على:

1- عرض هيئة مراقبة وتسيير الأموال بأندية كرة القدم للحصيلة الأولية للأندية المحترفة.

2- إعداد تقرير عن الوضع المالي للأندية المحترفة .