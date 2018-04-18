“زطشي” في إجتماع مع أعضاء المكتب الفدرالي غدا !

سيجتمع غدا رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، في جمعية إستثنائية بأعضاء المكتب الفدرالي بمركز الصحافة لمركب تحضير المنتخبات بسيدي موسى.

و ستكون الفرصة لزطشي و أعضاء “الفاف” للحديث عن التحضيرات المتعلقة بالجمعية العامة العادية للفاف المقررة يوم 23 أفريل.

حيث ستكون محور الاجتماع، تغيير طريقة المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للرئيس الحالي، من خلال اللجوء إلى الصندوق عوض رفع الأيدي.

ويتعلق المحور الثاني من الجمعية، بالتحضير للمباريات الودية المقبل للناخب الوطني رابح ماجر و أشباله من مختلف الجوانب.

انطلاقا من المواجهة المرتقبة يوم 9 ماي بإسبانيا أمام المنتخب السعودي إلى حصيلة بطولة الرابطة المحترفة بقسميها الأول والثاني.