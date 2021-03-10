زطشي في المغرب للمشاركة في الجمعية العامة للكاف

سافر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي اليوم الأربعاء، إلى المغرب، للمشاركة في الجمعية العامة للكاف.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، أن زطشي، كان مرفوقا في هذه السفرية، بالسكرتير العام للفاف، محمد ساعد، وعضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول.

وأوضح ذات المصدر، أن السكرتير العام للكاف، وجه مراسلة لكل الأعضاء، يؤكد من خلالها قبول ترشح زطشي، لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا.

يذكر أن أشغال هذه الجمعية العامة العادية للكاف، والتي سيشارك فيها خير الدين زطشي، من المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل، بمدينة الرباط المغربية.