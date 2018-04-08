زطشي: ” قرارت صارمة لمنع إنطلاق أي مباراة في غياب الآلات الطبية والطبيب”

توعد رئيس الفاف “خير الدين زطشي” بفرض قرارات صارمة ضد الأندية التي لا تحوز على الآلات الطبية، وطبيب الفريق قبل إنطلاق اي مباراة.

وقال زطشي في تصريح خص به النهار موضحا: “نترحم على روح حارس إتحاد العاصمة، واللذي نعتبره بمثابة إبن لنا، ونتمنى الصبر والسلوان لعائلته”.

وأضاف: “هذه الاشياء حدثت في الجزائر من قبل، وستكون هناك قرارات صارمة حتى لا تنطلق أي مباراة في حالة غياب الآلة الطبية والطبيب “.

وإختتم حديثه قائلا: ” نوجه نداء لكل الأطباء في الفرق الجزائرية من أجل فرض ضغوطات على المسؤولين حتى يقدموا أهمية للجانب الطبي”.

“ممارسة كرة القدم بدون فحوصات وتوفير الهياكل للمدربين في ظروف حسنة هي مسؤولية مدنية لكل مسؤول على مستوى الفرق”.