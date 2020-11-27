زطشي: “قرار الفيفا بخصوص أحمد أحمد كان منتظرا بالنسبة لنا”

الرياضة
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زطشي: “قرار الفيفا بخصوص أحمد أحمد كان منتظرا بالنسبة لنا”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، أن القرار الذي اتخدته الفيفا، في حق الملغاشي أحمد أحمد كان منتظرا بالنسبة له.

وصرح خير الدين زطشي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “قرار الفيفا بخصوص أحمد أحمد، كان منتظرا بالنسبة لنا”.

وأضاف رئيس “الفاف”: “أقول أن هذا القرار كان منتظرا، بالنظر لطريقة التسيير التي كانت تطبق في “الكاف” في السنوات الأخيرة، والتي كانت كارثية”.

يذكر أن الفيفا، قررت ايقاف رئيس الكاف، الملغاشي أحمد أحمد، لـ5 سنوات، وحرمانه من مزاولة أي نشاط رياضي، بسبب استفادته من مزايا، واستغلال المنصب.


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