زطشي: ” قمنا بإرسال تقرير إجتماع ورقلة إلى التاس”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أنه تم إرسال تقرير إجتماع ورقلة للمحكمة الرياضية الدولية، والمتعلق بالسماح للأندية بإجراء مباريات في تاريخ الفيفا.

وتحدث خير الدين زطشي عن ملف الداربي العاصمي المتواجد لدى المحكمة الرياضية الدولية “التاس” خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية ظهيرة اليوم الإثنين قائلا:

“بعد تلقينا طلب من التاس بخصوص إرسال “تقرير” إجتماع ورقلة الذي سبق مباراة الداربي بين المولودية والإتحاد، قمنا مباشرة بإرسال التقرير، والآن المحكمة الرياضية الدولية هي من ستفصل في خصوص هذه القضية”.