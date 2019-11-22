زطشي : ” كينيا ردّت على بعض المحللين في البلاتوهات”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري خير الدين زطشي أن الكرة الإفريقية لم تعد تعترف بالمنتخبات الصغيرة، وأن كل المباريات أصبحت معقدة.

ونزل رئيس الإتحاد الجزائري خير الدين زطشي ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة لخص فيها سنة 2019 المليئة بالنجاحات قائلا:

” الكرة الإفريقية في تطور كبير، وأسمع من بعض الناس يصغرو من مستوى بعض المنتخبات الإفريقية، لكن عندما رأينا مصر تتعادل في أرضها أما كينيا في جحين كان بعض الناس يستصغروها

“اليوم نجد في الكرة الإفريقية أن كل المباريات صعبة، وفي تاريخ الفيفا مارس 2020 ستكون كل اللقاءات صعبة سواء داخل أو خارج الديار “