زطشي : ” لا أقبل بطرد أي صحفي أثناء تأدية مهامه”

رد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، على تصرف رئيس وفاق سطيف حسان حمّار عقب قيامه بطرد صحفي تابع لأحد القنوات الخاصة على هامش الندوة الصحفية التي سبقت مواجهة الأهلي المصري.

ونشط زطشي ندوة صحفية صبيحة اليوم السبت بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بعد إختتام أشغال الجمعية العامة الإستثنائية قائلا:

“عمري ما نقبل أن يتم منع وسائل الإعلام لتأدية مهامهم، فبالرغم من أن مواجهة الأهلي المصري أمام وفاق سطيف تدخل في إطار منافسة الكاف، إلا أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم هو فاعل في هذه الدورة”.

وأضاف مازحا : ” لو يتم طرد أي صحفي بسبب إنتقاذات لما وجدنا أي صحفي في القاعة اليوم”.