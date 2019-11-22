زطشي: ” لا أملك أي تأثير على البرمجة ولا على بارادو”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أنه لا يملك أي تأثير على برمجة مباريات الرابطة المحترفة لكرة القدم.

ونزل رئيس الإتحاد الجزائري خير الدين زطشي ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة لخص فيها سنة 2019 المليئة بالنجاحات قائلا:

“لا أملك أي تأثير على الرابطة، وحتى تأثير على برمجة نادي بارادو الذي كنت أشرف عليه في السابق، وعندنا ما يكفي من العمل في الفاف ولا أملك الوقت للتطرق إلى مشاكل الرابطة”.

وأضاف: ” تأجيل مواجهة بارادو أمام إتحاد بلعباس مختلفة جدا عن مباراة إتحاد العاصمة والمولودية، ولا أملك أي دخل في برمجة الرابطة المحترفة ”

“قبل مقابلة بارادو مع بلعباس كان يتوجب برمجة مباراة إتحاد الجزائر أمام بارادو…إتحاد الجزائر رفض خوض مباراة بارادو، والرابطة برمجت مباراة إتحاد بلعباس، لذلك نادي بارادو رفض خوض مباراة إتحاد بلعباس”

وإختتم حديثه قائلا: ” إشترطنا على الرابطة أن تكون موافقة الأندية لخوض المباريات في تاريخ الفيفا كتابيا”