زطشي: “لدينا الثقة الكاملة في بلماضي وطاقمه الفني”

جدد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، ثقته في الناخب الوطني جمال بلماضي، وطاقمه الفني، مؤكدا توفير هيئته كل الإمكانيات اللازمة للخضر، في تصفيات مونديال 2022.

وصرح خير الدين زطشي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “لدينا الثقة الكاملة في الطاقم الفني للمنتخب الوطني، وعلى رأسهم بلماضي”.

وأضاف رئيس الفاف: “سنعمل على توفير كل الإمكانيات، وتهيئة كل الظروف اللازمة لمنتخبنا الوطني، والطاقم الفني، لتحقيق مشوار مشرف في تصفيات المونديال”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيخوض تصفيات مونديال قطر 2022، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من النيجر، بوركينا فاسو وجيبوتي.