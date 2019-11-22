زطشي: “لدينا وزن كبير في الإتحاد الإفريقي”

أكد “خير الدين زطشي” رئيس “الفاف”، أن هناك الكثير من الأمور ستتغير في الكرة الإفريقية خاصة بالنسبة للجزائر.

وقال زطشي في تصريح للإذاعة الوطنية: “ستتغير الكثير من الأمور في الكرة الإفريقية، ولدينا وزن كبير في الإتحاد الإفريقي”.

وأضاف: “الأمين العام للفاف سافر إلى مصر والتقى مع “فاطمة سامورا” وتكلمنا على عدة نقاط تطرقت إليها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم”.

وتابع: “أتمنى أن يغير الاتحاد الإفريقي الكثير في الكرة الإفريقية”.

وختم كلامه: “أبرز النقاط التي تحدثنا فيها، أنه يتوجب وجود الأفراد الجزائرية في مختلف لجان الإتحاد الإفريقية مثل لجنة التحكيم وغيرها”.