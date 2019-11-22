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زطشي: “لدينا وزن كبير في الإتحاد الإفريقي”

الرياضة
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زطشي: “لدينا وزن كبير في الإتحاد الإفريقي”
بقلم أمير بهلول

أكد “خير الدين زطشي” رئيس “الفاف”، أن هناك الكثير من الأمور ستتغير في الكرة الإفريقية خاصة بالنسبة للجزائر.

وقال زطشي في تصريح للإذاعة الوطنية: “ستتغير الكثير من الأمور في الكرة الإفريقية، ولدينا وزن كبير في الإتحاد الإفريقي”.

وأضاف: “الأمين العام للفاف سافر إلى مصر والتقى مع “فاطمة سامورا” وتكلمنا على عدة نقاط تطرقت إليها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم”.

وتابع: “أتمنى أن يغير الاتحاد الإفريقي الكثير في الكرة الإفريقية”.

وختم كلامه: “أبرز النقاط التي تحدثنا فيها، أنه يتوجب وجود الأفراد الجزائرية في مختلف لجان الإتحاد الإفريقية مثل لجنة التحكيم وغيرها”.


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