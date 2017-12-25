زطشي لقرباج :”لا تتدخل فيما لايعنيك”

شهد إجتماع المكتب الفيدرالي، اليوم الإثنين، صداما مُباشرا بين رئيس الفاف، خير الدين زطشي ورئيس الرابطة الوطنية ، محفوظ قرباج.

وحسب مصادر “النهار”، فإن قرباج تدخل خلال النقاش المُتعلق بعدم وصول ملف، بشير ولد زميرلي، للقاهرة للترشح للمكتب التنفيذي للكاف.

وتدخل زطشي غاضبا مُطالبا رئيس شباب بلوزداد السابق، بعدم دخول النقاش في هذه المسألة، بإعتبارها لاتدخل ضمن نطاق إختصاصه تماما.

وتبقى العلاقة بين زطشي وقرباج مُكرهبة كثيرا، حيث أنهما في كل مرة يدخلان في صراع مُباشر ويتصالحان بعدها في سيناريو غريب.