زطشي: “لماذا كل هذا التحامل على مدوار..ليس هو من يقرر العقوبات”

دافع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، على رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار بعد الهجوم الشرس الذي تعرض له عقب صدور حكم لجنة الإنضباط ضد فريق أهلي برج بوعريريج.

ونشط زطشي ندوة صحفية صبحة اليوم السبت بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بعد إختتام أشغال الجمعية العامة الإستثنائية قائلا:

“نندد رفقة أعضاء الفيدرالية بكل أنواع العنف، وما حدث في برج بوعريريج صدمنا كثيرا”.

وأضاف: “أؤكد لكم أن الأحكام التي تصدرها لجنة الإنضباط لا تصدر من طرف رئيس الرابطة.. شاهدنا تهجم على مدوار، ليس دفاعا عنه كشخص لكنه كبير ويعرف كيف يدافع عن نفسه بنفسه”.

وأضاف: “نعلم أنا لجنة الإنضباط مستقلة في قراراتها، وأنها تعتمد على دلائل ملموسة وليس مدوار من يصدر العقوبات”.