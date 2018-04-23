زطشي: “لم أفهم انتقادات سرار ولهذا السبب لعب بلوزداد في ملعب 20 أوت”

أبدى رئيس الفاف خير الدين زطشي، استغرابه من انتقادات عضو ديريكتوار اتحاد العاصمة عبد الحكيم سرار، للفاف، بخصوص عدم تأهيل ملعب “بولوغين”.

وصرح خير الدين زطشي: ” لم أفهم سبب انتقادات سرار للفاف، بخصوص عدم تأهيل ملعب “بولوغين”، لاحتصان المباريات القارية للفريق”.

وأضاف: “طلبنا من مسؤول الكاف، المكلف بتأهيل الملاعب، تأهيل ملعبي بولوغين و20 أوت، لكن لم يتم ذلك لعدم تطابق الملعبين مع المعايير المحددة”.

وأضاف: ” إدارة اتحاد العاصمة، مباشرة بعد تلقيها هذا الخبر طلبت الإستقبال بملعب “05 جويلية” وكانت لها الموافقة”.

وأردف: “شباب بلوزداد كان في مأزق لعدم توفر ملعب في العاصمة لاحتضان مباراتهم، لذا طلبنا من “الكاف” السماح لهم باستقبال هذه المباراة في ملعبهم كإجراء استثنائي”.