زطشي :”لم لا النصف نهائي أو النهائي..وكل شيء ممكن”.

الرياضة
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زطشي :”لم لا النصف نهائي أو النهائي..وكل شيء ممكن”.
بقلم إسماعيل عشاش

أشاد رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي بجماهير المنتخب الوطني المُتواجدين في مصر، لمؤازرة أشبال جمال بلماضي في كأس إفريقيا 2019.

وقال :”أتفهم موقف الشعب الجزائري الذي تبقى طموحاته كبيرة جدا، أتمنى أن نكون مُستقبلا في الواجهة ونسترجع مكانتها على الساحة”.

وأضاف :”يجب أن تكون الجزائر دائما في المُربع الذهبي في المُنافسات القارية، وعندما نُشاهد مُستوانا والإندفاع هذا يمنحنا الراحة التامة”.

وختم في هذا الشأن :”المُباريات تختلف، وإن شاء الله سنذهب بعيدا، ولم لا النصف نهائي أو النهائي، وكل شيء ممكن”.


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