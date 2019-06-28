زطشي :”لم لا النصف نهائي أو النهائي..وكل شيء ممكن”.

أشاد رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي بجماهير المنتخب الوطني المُتواجدين في مصر، لمؤازرة أشبال جمال بلماضي في كأس إفريقيا 2019.

وقال :”أتفهم موقف الشعب الجزائري الذي تبقى طموحاته كبيرة جدا، أتمنى أن نكون مُستقبلا في الواجهة ونسترجع مكانتها على الساحة”.

وأضاف :”يجب أن تكون الجزائر دائما في المُربع الذهبي في المُنافسات القارية، وعندما نُشاهد مُستوانا والإندفاع هذا يمنحنا الراحة التامة”.

وختم في هذا الشأن :”المُباريات تختلف، وإن شاء الله سنذهب بعيدا، ولم لا النصف نهائي أو النهائي، وكل شيء ممكن”.