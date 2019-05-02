زطشي: “لم نتحدث عن إستقالة أمالو وسنعيد هيكلة اللجنة الفيدرالية للتحكيم”

عبر رئيس “الفاف”، خيرالدين زطشي، عدم رضاه عن حصيلة التحكيم لهذا الموسم، نافيا وجود أي حديث عن إستقالة مختار أمالو.

وصرح زطشي، اليوم الخميس، في هذا الخصوص: “لم نتحدث في المكتب الفيدرالي عن إستقالة أمالو، لكننا نقوم بدراسة حصيلة لجنة التحكيم، لأننا غير راضيين على الحصيلة التحكيمية”.

وأضاف رئيس “الفاف”: “على كل حال أشكر مختار أمالو، على العمل الذي يقوم به، سواء أحببنا أم كرهنا فهو يقوم بعمل كبير”.

وتابع: “من غير المعقول انتقاد التحكيم في كل جولة، ويجدر الإشارة إلى بعض رؤساء الأندية الذين ينتقدون التحكيم من أجل التهرب من مسؤولياتهم”.

وأردف زطشي: “علينا الإعتراف بوجود نقائص على مستوى التحكيم، وسنجتمع بأعضاء المكتب الفيدرالي، نهاية الموسم، لإعادة هيكلة اللجنة الفيدرالية للتحكيم”.