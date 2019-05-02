زطشي: “لم نطرد الصحافة وما حدث كان زوبعة في فنجان”

أوضح رئيس الفاف خير الدين زطشي، ما حدث مع وسائل الإعلام، خلال بداية أشغال الجمعية العامة، مؤكدا احترامه التام للصحافة.

وصرح زطشي في هذا الخصوص: “سمحنا للصحافة بالتواجد خلال الإفتتاح، وطلبنا منهم المغادرة من القاعة مع انطلاق أشغال الجمعية، لنقوم بعدها بندوة صحفية”.

وأضاف: “بعض الأطراف حاولت تركب الموجة، وحاولت التضامن مع وسائل الإعلا، لم نطرد الصحافة، حتى تلك التي تنتقذنا بصفة يومية”.

وتابع: ” ما فعله البعض عبارة عن زوبعة في فنجان، بمحاولتهم تقديم درس تتضامن مع الصحافة، لكن هناك قوانين، لأشغال الجمعية العامة، يجب احترامها”.