زطشي: “لم ننقص من صلاحيات الرابطة”

صرح “خير الدين زطشي” رئيس الفاف، أن صلاحيات الرابطة ستبقى نفسها مع محاولة تقليص المشاكل التي تحدث في كل موسم.

وقال زطشي خلال الجمعية العامة: “هدفنا أن نسمح للرابطة المحترف أن تسير أحسن هذا الاحتراف، تقليص الأندية المحترفة راح يسمح للبرمجة ولكل مشاكل البطولة أن تتقلص”.

وأضاف: “صلاحيات الرابطة ستبقى نفسها ونسعى نحن لتخفيض المشاكل في الرابطة المحترفة”.

وتابع: “مشكل الاحتراف كان في الانطلاقة، الجميع يؤكد أن الاحتراف الذي كان سنة 2010، فمن غير المعقول المرور من أندية هاوية إلى 32 نادي محترف وهذا ما جعلنا نصل لهذه الحالة”.