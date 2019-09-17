زطشي: “لم ننقص من صلاحيات الرابطة”

صرح “خير الدين زطشي” رئيس الفاف، أن صلاحيات الرابطة ستبقى نفسها مع محاولة تقليص المشاكل التي تحدث في كل موسم.
وقال زطشي خلال الجمعية العامة: “هدفنا أن نسمح للرابطة المحترف أن تسير أحسن هذا الاحتراف، تقليص الأندية المحترفة راح يسمح للبرمجة ولكل مشاكل البطولة أن تتقلص”.
وأضاف: “صلاحيات الرابطة ستبقى نفسها ونسعى نحن لتخفيض المشاكل في الرابطة المحترفة”.
وتابع: “مشكل الاحتراف كان في الانطلاقة، الجميع يؤكد أن الاحتراف الذي كان سنة 2010، فمن غير المعقول المرور من أندية هاوية إلى 32 نادي محترف وهذا ما جعلنا نصل لهذه الحالة”.
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