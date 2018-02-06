زطشي: “لن أستقيل.. هناك أطراف لا تريد نجاحنا ولن أذكرهم”

أكد رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، أنه لا يفكر إطلاقا في الإستقالة من منصبه، ويسعى لإكمال عهدته وتقديم الإضافة لكرة القدم الجزائرية.

وقال زطشي في حوار حصري وخاص بتلفزيون “النهار” مع الزميل كمال مهوي من المغرب: “الإنسحاب من منصبي.. لا أفكر فيه إطلاقا”.

وأضاف: “كانت هناك ضغوطات كبيرة علينا وخاصة انها ضغوطات ليس لها أي مصداقية”

وتابع: “أتمنى أن نفيد الكرة الجزائرية وبالاخص إعادة النظر في كل ما يتعلق بالتكوين”.

وكشف ذات المتحدث، أن هناك اطراف لا تريد النجاح للمكتب الفدرالي الحالي، كما رفض الكشف عن أسماءهم.