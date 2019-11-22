زطشي لن يترشح لعهدة ثانية

تحدث رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عن ما تبقى من عهدته على رأس “الفاف”، ومستقبله على رأس هذه الهيئة الكروية.

وصرح خير الدين زطشي في هذا الخصوص: “الإنتقادات التي تعرضت لها قبل تتويجنا بكأس إفريقيا أصبحت من الماضي بالنسبة لي، ما يهمنا هو مصلحة الكرة الجزائرية”.

وأضاف: ” بقيت أمامنا سنة في عهدتنا على رأس “الفاف”، ونحن مصممون على إنهاء عهدتنا إلى غاية الجمعية العامة لـ 2020 “.

وتابع زطشي: “حاليا أفكر في انهاء عهدتي، ثم الإنسحاب وترك المكان لأشخاص آخرين لتقديم المزيد والأكثر لكرة القدم الجزائرية ونحن هنا دائما لتقديم المساعدة”.