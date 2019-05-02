زطشي: “لهذا السبب طالبنا باعتذار رسمي لعمار بهلول”

أوضح رئيس الفاف، خير الدين زطشي، رأيه بخصوص ماحد في مصر، بين عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول، ومحمد روراوة.

وصرح زطشي، خلال ندوته الصحفية: “العائلة الكروية تعرف أن بهلول، وقاسمي، إنتقلوا لتمثيل الجزائر بدعوة رسمية من الإتحاد العربي لكرة القدم، وليس من السياحة”.

وأضاف: “أنا أضن أنه كانت هناك بعض الأشياء غير مقبولة، عدم مصافحة بهلول مس كل الجزائر، ولهذا كانت لدينا ردة فعل وطلبنا بإعتذارات رسمية لعمار بهلول، وكل الشعب اللجزائري”.

وتابع خير الدين زطشي، “هذا الأمر غير مقبول، “ماشي تلاقاو في عرس وما حبش يخمس معاه””.