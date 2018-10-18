زطشي :”لهذه الأسباب إخترنا تلمسان لبناء أول مركز تكوين”

عبّر رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، عن سعادته بتواجده بمدينة سطيف للإلتقاء بأعضاء الجمعية العامة من منطقة الشرق والجنوب الشرقي الجزائري.

وقال :”هذا الإجتماع الغرض منه، شرح برنامج المراكز الفيدرالية والمُختصة بالتكوين، ولهذا أردنا أن نمنحكم أكبر قدر ممكن من المعلومات”.

وواصل :”لقد إخترنا تلمسان، لأن الوالي منحنا قطعة أرض كبيرة في منطقة إستراتيجية، والمشروع سيرى النور قريبا إن شاء الله”.

وختم في هذا السياق :”هناك مكتب دراسات قام بتحديد كل مانحتاجه من جميع النواحي المادية واللوجستيكية، من أجل الوصول لغايتنا”.