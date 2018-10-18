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زطشي :”لهذه الأسباب إخترنا تلمسان لبناء أول مركز تكوين”

الرياضة
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زطشي :”لهذه الأسباب إخترنا تلمسان لبناء أول مركز تكوين”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي، عن سعادته بتواجده بمدينة سطيف للإلتقاء بأعضاء الجمعية العامة من منطقة الشرق والجنوب الشرقي الجزائري.

وقال :”هذا الإجتماع الغرض منه، شرح برنامج المراكز الفيدرالية والمُختصة بالتكوين، ولهذا أردنا أن نمنحكم أكبر قدر ممكن من المعلومات”.

وواصل :”لقد إخترنا تلمسان، لأن الوالي منحنا قطعة أرض كبيرة في منطقة إستراتيجية، والمشروع سيرى النور قريبا إن شاء الله”.

وختم في هذا السياق :”هناك مكتب دراسات قام بتحديد كل مانحتاجه من جميع النواحي المادية واللوجستيكية، من أجل الوصول لغايتنا”.


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