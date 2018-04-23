زطشي :”ماحدث في حملاوي مرفوض وسنحارب العنف”

وضع خير الدين زطشي النقاط على الحروف بخصوص الأحداث الأليمة التي شهدتها مُباراة شبيبة القبائل ومولودية الجزائر في كأس الجمهورية.

وقال :”لقد فضلنا أن نتحصل على جميع التفاصيل اللازمة، لكي نفصل في قضية الأحداث التي شهدها ملعب الشهيد حملاوي”.

وواصل :”ماحدث أمر مرفوض كُليا، والإتحاد الجزائري لكرة القدم سيُحارب العنف الذي يضرب ملاعبنا بكل الطرق المتاحة”.

وأضاف :”لقد تحصلنا الآن على جميع التقارير اللازمة، سواءً الرسمية منها والأمنية، وسنعرف كيفية التصرف مع الوضع مُستقبلا”.

وأوضح الرئيس السابق لبارادو، بأن لجنة الإنضباط مُستقلة ولديها كل الحرية لإتخاذ القرارات الردعية الأنسب ضد جميع من يتجاوز القانون.