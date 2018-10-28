زطشي: «ماكانش الغول.. وكل واحد ضد التكوين هو ضد الجزائر»!

قال إن التصويت بالإجماع على مشروع «الفاف» ضربة قاضية للمعارضين

«لا يوجد ملموس حول الفساد وكشّافو فياريال دُهِشوا بلاعبينا»

وصف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، يوم أمس بالتاريخي، عقب تصويت أعضاء الجمعية العامة للفاف بالإجماع على مشروع إنجاز مراكز التكوين، ولم يخف زطشي فرحته وقال إنه يتمنى أن يكون ذلك ضربة قاضية للمعارضين للسياسية التكوين، ولم يتوقف عند ذلك، حيث ذهب رئيس نادي بارادو السابق إلى حد اعتبار من هو ضد التكوين هو ضد الجزائر ومصلحتها.

وتطرق زطشي خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب أشغال الجمعية العامة التي جرت بالمركز التقني بسيدي موسى، إلى عدة نقاط هامة.

وقال زطشي أمس: «أشكر رجال الصحافة على الحضور لهذا اليوم التاريخي والمشاركة في نجاح الجمعية العامة العادية وليست غير عادية، والتي اجتمعت في اجتماع خاص، ما يهمنا الآن هو التفاف أسرة كرة القدم حول المشروع، هل المهم القول إن التكوين هو دور الفاف أم دور الأندية؟ وهل دور الصحافة الحديث عن التكوين؟ توقفوا هذا ليس قرآنا، اليوم دورنا كاتحادية هو التغيير والجمعية العامة بالإجماع قبلت التغيير».

وأضاف: «اليوم نتمنى أن تكون هذه الرغبة مثل كرة الثلج، والحمد لله الفرق انطلقت في نفس السياق، اتحاد العاصمة شرع بفضل ملّاكه في مشروع مركز التكوين والتدريبات، وشبيبة القبائل أيضا، وتحدثت إلى بن حمادي ودعاني لمشاهدة مشروع أهلي البرج، هذا ما نريده هو التغيير ووضع الفرق في مهمتها الأولى وهي التكوين».

«أتمنى أن تكون ضربة قاضية لمعارضي سياسية التكوين»

أكد زطشي أنه ليس في رياضة الملاكمة وليس في مواجهة مع أطراف، لكنه يتمنى أن يكون تصويت أعضاء الجمعية العامة للفاف ضربة قاضية لمعارضي سياسية التكوين، وقال: «اليوم في أشغال الجمعية النقطة الوحيدة المصادقة والتصويت على مشروع بناء مراكز التكوين، والحمد لله كانت بالإجماع، أعضاء الجمعية العامة وافقوا والأموال موجودة وسنستغلها لبناء مراكز التكوين، أما مشروع الفندق فهو ليس مشروع اتحاديتنا ولم نجتمع من أجل إلغائه، وإنما من أجل المصادقة على المشروع الجديد».

وأضاف: «لسنا في رياضة الملاكمة ولا أرغب في ضرب أحد، إذا كان هناك معارضون لسياسة التكوين في الجزائر فأتمنى أن تكون هذه هي الضربة القاضية لهم، كل جزائري ضد مشروع التكوين هو ضد الجزائر وضد مصلحة الجزائر، لسنا في سياسية مواجهة بين أطراف اليوم، شاهدتم عائلة كرة القدم صوتت بالإجماع على مشروع مراكز التكوين، وإن شاء لن تكون 4 مراكز فقط، بل 6 و8 و10، وما يهمني هو الاتفاق والاتحاد حول مشروع سياسية التكوين، لأن بناء مراكز حاجة تقنية سهلة لكن الأهم بداية تغيير الذهنيات والتفكير في سياسة التكوين».

«إنفانتينو يدعّمنا ومبعوثان من الفاف متواجدان في زيورخ لهذا السبب»

كشف رئيس الفاف إرسال مبعوثين إلى زيورخ من أجل شرح بعض النقاط الهامة حول مشروع الفاف، وقال: «لا يوجد قانون من قوانين الفيفا يمنع الفاف من التكفل بالتكوين، نملك متابعة من الفيفا ودعما من من طرف إنفانتينو حول المشروع، الفيفا تشجع سياسية التطوير وتدعم بـ1.25 مليون دولار، منها 500 ألف دولار لمساعدة التحكيم والكرة النسوية والمديرية الفنية، وأيضا 750 ألف دولار للاستثمار، لدينا حاليا شخصان في زيورخ لشرح المشروع لاستعمال 750 ألف في هذه المراكز».

«مركز التكوين الواحد لن يتجاوز 100 مليار سنتيم والمواطن يستطيع الاستفادة منه»

واصل زطشي منح بعض التفاصيل الجديدة حول مراكز التكوين، وقال: «143 مليار سنتيم لبناء مركز تكوين هي قيمة دراسة أولية، لأنه لا يمكن منح مكتب دراسات لينطلق في عمله من دون موافقة الجمعية العامة، وبداية من اليوم سيدخل مكتب الدراسات ليقدم القيمة الدقيقة، بالنسبة لي قيمة 143 مليار سنتيم مرتفعة جدا، يمكن إنجاز مركز تلمسان بـ100 مليار سنتيم ويمكن إنجاز مراكز مصغرة بـ300 مليون في بعض المناطق، لسنا ملزمين بالتقيد بنفس العمل في جميع المراكز، ونحن مستعدون للتعاون مع الولاية أو مع الفرق وكل الاحتمالات ممكنة، وأعتقد أن قيمة المركز الواحد لن تتجاوز 100 مليار وبذلك سنصرف 400 مليار سنتيم في 4 مراكز، وهو ما سيوفر مالا وافرا لمشاريع أخرى، وداخل هذه المراكز ستكون فنادق تدخل موارد مالية من تواجد فرق أو تنظيم المحاضرات، وحتى المواطن البسيط يمكنه استغلال الفندق، وذلك سيكون تحت تسيير شركة خاصة والفائدة للفاف وليست لزطشي».

«الناس لي راهي تخوف حول مراكز التكوين راهي تخوف في روحها»

وأضاف رئيس الفاف قائلا: «نترك المشروع ينتهي وبعدها نحكم عليه، أما المراكز فتابعة للدولة وليست لكرة القدم فقط، بل لكل الرياضات، ونحن طلبنا من الوزير وضع مركز خميس مليانة تحت تصرفنا ونشكره، أقدم لكم كل الضمان على أننا نملك كل الكفاءات لتسيير مراكز التكوين واختيار المكونين، وغالبا ما أسمع كلمة يوجد الغول، لا يوجد غول، نسمع الناس تقول تسيير أكادمية صعب، الناس اللي يخوّفوا راهم يخوفو في أنفسهم، نحن قادرون على التسيير وسنثبت ذلك»، وأضاف: «بمجرد أن يكمل مكتب الدراسات عمله سنشرع في البناء ونعتزم الانطلاق في ذلك في جانفي 2019».

«قضية الكاراز ليست قضية دولة ولا يوجد الملموس حول الفساد في الكرة الجزائرية»

وصف زطشي قضية ألكاراز بالبسيطة، وأكد أنه سيكشف للرأي العام تفاصيل قرار الفيفا ولن يخفي ذلك، وقال: «قضية ألكاراز ليس قضية دولة وهي على مستوى الفيفا ونتابعها بكل احترافية عن طريق محامينا، ولما يكون هناك جديد سنكشفه للرأي العام ولا يوجد شيء نخفيه، وكل الاتحاديات لديها قضايا في الفيفا، والقضية بسيطة».

وقال حول تقارير مجلة «فرانس فوتبال» حول مزاعم الفساد في الكرة الجزائرية: «نحترم وسائل الإعلام ونحترم الذين هم في المعارضة، لم أشاهد شيئا ملموسا للتوجه للقضاء، كلمة فساد كلمة كبيرة ونسمعها كثيرا وحتى في بلدان أخرى»، وعن لجنة الأخلاقيات التابعة للفاف، قال: «عدة أصوات تعالت تؤكد أن لجنة الأخلاقيات لا تتماشى مع قوانين الفيفا، لكن اللجنة تكونت وفق قوانين الفيفا وهي شرعية».

«استقالة مدير فني لا يحدث تسونامي وهكذا دهش الإسبان بلاعبينا»

كشف رئيس الفاف ما قاله كشافو المواهب الإسبان الذين انتدبتهم الاتحادية للشروع في عملية انتقاء اللاعبين، وقال: «لدينا رجال في المديرية الفنية للبحث عن المواهب، واستقالة المدير الفني لا يحدث تسونامي، والأهم ليس جنسية المدير الفني الجديد، نحن نملك الكفاءات، ومكونان من فياريال متواجدان منذ شهرين ويملكان 10 سنوات خبرة، وشرعا في عملهما في منطقة الوسط وعاينا 600 لاعب، وسيكملان عملهما في مناطق أخرى لاختيار نواة مراكز التكوين في نهاية جانفي، لقد دُهشا بمواهب اللاعبين الجزائرين وقالا لي لا نملك ذلك حتى في فياريال».

«ندين كل أعمال العنف في البطولة وما يتجاوزنا هناك عدالة»

تحدث زطشي عن أعمال العنف التي شهدتها مباراة البرج والمولودية، وقال: «ندين كل نوع من أنواع العنف، العقوبات ليست رغبة من رئيس الفاف أو رئيس الرابطة، شاهدنا تحامل البعض على مدوار، لن أدافع عنه لأنه شخص بالغ ويعرف كيف يدافع عن نفسه، لكن لجنة الانظباط لجنة مستقلة ولها رئيس يسلط العقوبات وفق القوانين وليس وفق رغبة رئيس الرابطة أو رئيس الفاف، وهي لجنة متكونة من مختصين في القوانين، بالطبع صور مباراة البرج والمولودية صادمة لكن علينا احترام القوانين، ولما يتجاوزنا الأمر هناك عدالة في بلدنا، والتي نضع فيها الثقة الكاملة».

«متأكدون من تجديد عقدنا مع موبيليس وتفاهم الفاف والرابطة يزعج الكثير»

طمأن رئيس الفاف بخصوص تجديد عقد شركة المتعامل بالهاتف النقال موبيليس، وقال: «عقد موبيليس ينتهي نهاية 2019، نحن في اتصالات معها ونشكرها على دعمها، ونحن متأكدون أن العقد سيتم تجديده، وبخصوص ألبسة المنتخب سينتهي عقدنا مع الراعي الحالي في نهاية الموسم ونحن في اتصالات مع رعاة آخرين».

وأضاف: «أرى الأمور بطريقة مختلفة.. تفاهم الرابطة والفاف يزعج الكثير، نحن متحدان، الرابطة تابعة للفاف لكنها تملك تسييرا منفصلا ولم أتدخل أبدا في تسييرها، وحتى لما تكون مشاكل نكون متحضرين ونجتمع حول الطاولة».

«سامحونا على تأجيل الجولة والاتفاقية مع الرابطة يمكن أن نوقعها في أي وقت»

اعتذر رئيس الفاف خير الدين زطشي على تأجيل الجولة 12 من الرابطتين الأولى والثانية في وقت متأخر من ليلة الخميس، وطالب بعدم التهجم على الفاف والرابطة لهذا السبب.

وقال إن نجاح الجمعية العامة للفاف لم يكن ليحدث لو لا قرار تأجيل المباريات، سامحونا على التأجيل»،

وعلق على قضية عدم شرعية الرابطة بعد عدم توقيع اتفاقية مع الفاف لحد الآن قائلا: «الاتفاقية مع الرابطة يمكن أن نوقعها في أي وقت».