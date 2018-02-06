زطشي: “ما قمنا به اتجاه قرباج قانوني واستغربت لجوءه للتاس”

كشف رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، أنّ سحب تسيير الرابطة من محفوظ قرباج كان قانونيا، ومؤكدا أن الجميع سواسية أمام القانون ومن يخطئ يدفع الثمن.

وقال زطشي في حوار حصري خص به “النهار” من المغرب: “ما قمنا به اتجاه قرباج قانوني”.

وأضاف: “قرباج شخصيا شكرنا على هذا القرار وقال لنا أنه يناسبه كثيرا بالأخص في السنوات الأخيرة”.

وعبر رئيس “الفاف” عن تفاجئه من خرجة قرباج الأخيرة والمتمثلة في اللجوء إلى “التاس”.

حيث أكد قائلا: “كنت أظن أن هذا الفراق سيجري في ظروف حسنة ولكن قرباج ومكتب الرابطة قدموا طعن لدى التاس، استغربنا من ذلك ولكن من حقهم”.

وتابع قائلا: “نحن مرتاحين لأننا قمنا بكل الأمور القانونية، وطبقنا القانون المسطر بين الرابطة والفاف”.