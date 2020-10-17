زطشي: “ما يقوم به بلايلي ليس في صالحه”

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي عن موقفه بخصوص قضية اللاعب يوسف بلايلي المتواجد بدون فريق.

وتحدث الرجل الأول في مبنى دالي براهيم عن تربص المنتخب الوطني الأخير في تصريح لقناة الإذاعة الدولية صبيحة اليوم السبت قائلا:

“يوسف بلايلي عضو مهم في المنتخب الوطني، ولا يمكن القول أنه أساسي أو غير أساسي، لكنه يجب أن يكون بين 30 أو 40 لاعب الذين يتوجب أن يكونوا في المنتخب الوطني”.

وأضاف: “يوسف بلايلي نعرف إمكانياته جيدا، ونتمنى أن يجد فريقا يليق به، لأن العمل الذي يقوم به ليس في صالحه وصالح مسيرته الكروية، لذلك أوصي به بأن يمضي في فريق يكون في المستوى”.