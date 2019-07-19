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زطشي: “مباراة اليوم تختلف عن سابقتها”

الرياضة
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زطشي: “مباراة اليوم تختلف عن سابقتها”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أن النهائي الذي سيجمع الخضر بمنتخب السنغال، يختلف عن مباراة دور المجموعات.

وصرح خير الدين زطشي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “في الدور الأول كنا نعلم أننا سنواجه منتخب سنغالي قوي، وهذا ما حدث”.

وأضاف رئيس “الفاف”: “اليوم الأمور مختلفة، منتخب السنغال محفز بطبيعة الحال، فهم في النهائي وهم يحلمون بالتتويج باللقب”.

وتابع خير الدين زطشي: “نفس الشيء بالنسبة لنا، نريد أن نكون في أفضل أحوالنا، وهذا واضح من كلام جمال بلماضي، ستكون المباراة صعبة على الطرفين”.


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