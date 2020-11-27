زطشي: “متفائل بخصوص ترشحي لعضوية الفيفا رغم المنافسة القوية”

الرياضة
  • -
  • 0
زطشي: “متفائل بخصوص ترشحي لعضوية الفيفا رغم المنافسة القوية”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي تفاؤله بخصوص ترشحه للمكتب التنفيذي للفيفا، رغم المنافسة القوية التي سيواجهها.

وصرح زطشي، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “صحيح أنني لم أختر شيء سهل، بترشحي للمكتب التنفيذي للفيفا”.

وأضاف رئيس “الفاف”: “رغم المنافسة الكبيرة على هذا المنصب، من قبل شخصيات لها خبرة طويلة، على غرار أبو ريدا، ولقجع، إلا أنني متفائل، لأنه حان الوقت لضخ دماء جديدة”.

وتابع خير الدين زطشي: “هناك العديد من الأمور التي من الممكن أن تتغير في المستقبل القريب، وسأحاول وضع استراتيجية محكمة من أجل ذلك”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=926948

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com