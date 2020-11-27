زطشي: “متفائل بخصوص ترشحي لعضوية الفيفا رغم المنافسة القوية”

أبدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي تفاؤله بخصوص ترشحه للمكتب التنفيذي للفيفا، رغم المنافسة القوية التي سيواجهها.

وصرح زطشي، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “صحيح أنني لم أختر شيء سهل، بترشحي للمكتب التنفيذي للفيفا”.

وأضاف رئيس “الفاف”: “رغم المنافسة الكبيرة على هذا المنصب، من قبل شخصيات لها خبرة طويلة، على غرار أبو ريدا، ولقجع، إلا أنني متفائل، لأنه حان الوقت لضخ دماء جديدة”.

وتابع خير الدين زطشي: “هناك العديد من الأمور التي من الممكن أن تتغير في المستقبل القريب، وسأحاول وضع استراتيجية محكمة من أجل ذلك”.