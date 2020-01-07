زطشي متفاجئ لعدم تتويج محرز بالكرة الذهبية!

أعرب رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي عن تفاجئه لعدم تتويج اللاعب الجزائري رياض محرز بلقب أفضل لاعب إفريقي لسنة 2019.

وتحدث زطشي على التتويجات التي تحصل عليها الخضر من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في ميكروفون النهار قائلا:

“رياض لاعب عالمي وكنا نظن أنه سيفوز بالكرة الذهبية! .. مستوى اللاعبين الثلاثة متقارب الفرق يكمن في أن رياض توج بكأس إفريقيا وكنا نظن أن هذا العامل سيساعده على التتويج بالكرة الذهبية”.

“نحن رياضيين ونهنئ اللاعب ماني على تتويجه، ورياض محرز عرف كيف يقود الخضر إلى التتويج بالنهائي وإن شاء الله يكمل يحمل ثقل المسؤولية، ونتمنى أن يكون دائما في الأعلى”.