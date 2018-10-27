زطشي: ” مراكز الباز الشلف وتيكجدة ..ماشي تاعنا”

عبّر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عن إمتعاضه من تصريحات بعض الأطراف الفاعلة في كرة القدم الجزائرية التي تنادي بترميم مراكز التكوين المتواجدة عبر مختلف أنحاء الوطن عوضا عن إنشاء مراكز جديدة.

ونشط زطشي ندوة صحفية صبحة اليوم السبت بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بعد إختتام أشغال الجمعية العامة الإستثنائية قائلا: ”

” المراكز المتواجدة لا تنتمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، لأن الرياضة في الجزائر ليست كرة القدم فقط، و هناك مراكز تحت خدمة كل الرياضات الأولمبية على غرار مركزي الباز أو الشلف لأنها ليست موجهة خصيصا من أجل تكوين كرة القدم”.

وأضاف: “طلبنا من وزير الشباب والرياضة أن يضع تحت خدمتنا مركز متواجد بخميس مليانة، وسنباشر العمل على مستوى هذا المركز الذي سيرى النور بين 24 أو 30 شهرا”.

وأضاف: “أؤكد لكم أن لدينا كل المؤهلات لجلب أفضل المكونين والمسييرين وسأعطي لكم موعدا في المستقبل”.