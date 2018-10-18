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زطشي: “مراكز التكوين ستكون تحت تصرف الأندية بأسعار مدروسة”

الرياضة
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زطشي: “مراكز التكوين ستكون تحت تصرف الأندية بأسعار مدروسة”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أن مراكز التكوين التي تسعى “الفاف” لإنجازها، ستكون تحت تصرف الأندية الوطنية.

وأوضح خير الدين زطشي، في هذا الخصوص: “الأندية الوطنية ستستفيد من مراكز التكوين التي نسعى لإنجازها، عبر التراب الوطني”.

وأضاف: “ستكون هناك تكاليف مدروسة للسماح لأنديتنا بإستغلال هذه المراكز التكوينية في تربصاتها، حتى نشجعها على التحضير داخل الوطن”.

وتابع زطشي: “الفنادق التي تشمل عليها المراكز التكوينية، ستكون مفتوحة أيضا أمام الجمهور، والمداخيل ستعود لتمويل هذه المراكز التكوينية، والغرض من ذلك أن تمول المراكز نفسها بنفسها”.


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