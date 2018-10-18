زطشي: “مراكز تكوين الفاف لها هدفان أساسيان”

شرح رئيس رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، الهدف الذي تسعى هيئته لبلوغه، من خلال مشروع إنشاء مراكز تكوينية تابعة “للفاف”.

وصرح زطشي خلال عرض مشروعه بسطيف: “هذه المراكز لها هدفان أساسيان، أولهما منح فرصة للمواهب الجزائرية الشابة لتلقي تكوين أكاديمي”.

وأضاف: “نسعى لاحتواء المواهب الجزائرية الشابة، واخضاعها لتكوين أكاديمي، بغرض الإستفادة استغلالها مستقبلا سواء على مستوى الأندية أو فيالمنتخب الوطني”.

وتابع خير الدين زطشي: “الهدف الثاني، هو الفندق الذي ستشمل عليه هذه المراكز، والذي سيتم تخصيصه للأندية التي ترغب في إجراء تحضيراتها بالجزائر، عوض الذها للخارج”.