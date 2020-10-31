زطشي مرشح لإنتخابات المكتب التنفيذي للفيفا

كشفت مصادر موثوقة للنهار أن رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي لن يترشح لعضوية المكتب التنفيذي للكاف و لا حتى رئاسة الاتحاد الافريقي شهر مارس المقبل.

وأضافت نفس المصادر أن رئيس الفاف يطمح للترشح لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا، حيث سيتنافس على منصبين بسبب نهاية عهدة التونسي البوشماوي و المصري ابو ريدة في اعلى هرم كروي في العالم.

و تشير التكهنات ان المنصب الاول سيكون من نصيب المغربي لقجع الذي ينوي هو الاخر الترشح بعد نهاية عهدته في المكتب التنفيذي للكاف و التوجه للفيفا.

و تبقى حظوظ زطشي وفيرة في حالة تلقى الضوء الاخضر من السلطات حسب قانون الرياضة في الجزائر اين يحتاج التمثيل الخارجي في الهيئات الدولية لموافقة وزارة الشباب و الرياضة.