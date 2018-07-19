زطشي :”مركز خميس مليانة مُخصص للتكوين وسنستغله جيدا”

أكد رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي بأن مركز “خميس مليانة” سيكون مُخصصا بصفة كاملة للتكوين القاعدي، لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وتحدث في هذا الشأن قائلا خلال تواجده بولاية عين الدفلى :”وقعنا على عقد يسمح لنا باستغلال المركز لثلاثة سنوات كاملة”.

وأضاف :”مركز خميس مليانة سيكون مُخصصا للتكوين بشكل مُطلق، في حين أن مركز سيدي موسى بالعاصمة سيكون مُخصصا للمنتخبات الوطنية”.

وأكد أخيرا بأن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، سيعمل لإعادة الروح للتكوين مُستقبلا، بشرط وجود مُساهمة فعّالة من الأندية المُحترفة والهاوية.