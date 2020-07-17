زطشي: “مساعدات الفيفا ستستغل في البروتوكول الصحي لفائدة الكرة الجزائرية”

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، أن هيئته تلقت مساعدات مالية من طرف “الفيفا”، و”الكاف”، والتي سيتم استغلالها لفائدة كرة القدم الجزائرية.

وصرح زطشي، للإذاعة الوطنية: “تلقينا مساعدات مالية بقيمة مليون دولار من طرف “الفيفا”، و400 ألف دولار من طرف “الكاف”.

وأضاف رئيس الفاف: “هذه القيمة المالية غير كافية، في حال فكرنا في تقسيمها على الأندية الجزائرية، القيمة ستكون جد بسيطة”.

وتابع خير الدين زطشي: “هذا المبلغ سيتم صرفه في البروتوكول الصحي، لفائدة الكرة الجزائرية، وسنناقش الطريقة المثلى من أجل ذلك، مع كل الفاعلين”.