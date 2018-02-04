زطشي: «مستعدون لتنظيم مونديال 2026 مع المراركة»

لم يستبعد تقديم ملف مشترك مع المغرب لاستضافة الحدث

«ترشّح المغرب لتنظيم كأس العالم أمر مشرف وسنكون بجانبه»

كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم «فاف»، خير الدين زطشي، عن استعداد الجزائر لمشاركة المغرب ودعمها في احتضان نهائيات كأس العالم 2026، والتي أبدت المملكة المغربية نيتها في تقديم ملف للترشح لاستضافتها بعدما فشلت في ذلك في نسخة 2010 التي نالت جنوب إفريقيا شرف احتضانها للمرة الأولى في تاريخ القارة الإفريقية.

أين أكد زطشي أن الجزائر جاهزة لمساندة المغرب ودعمها في حال احتاج الملف المغربي إلى دعم وشراكة مع الجزائر، حيث صرح رئيس نادي بارادو السابق إلى وسائل الإعلام على هامش أشغال الجمعية العامة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، في المغرب، قائلا: «نعلم أن المغرب سيقدم ملف ترشّحه لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، وهذا أمر يشرف القارة الإفريقية»، مضيفا: «سنكون بجانب المغرب إذا كان محتاجا لدعم بلد شقيق هو الجزائر، نحن جاهزون لمشاركته في احتضان المنافسة».

هذا ولم يستبعد الرجل الأول في مبنى دالي ابراهيم إمكانية شراكة بين الجزائر والمغرب لاحتضان مختلف المنافسات الرياضية الأخرى في المستقبل، وقال في هذا الصدد: «لم لا تكون هناك شراكة بين الجزائر والمغرب لاحتضان منافسات رياضية مستقبلا، سواء في كرة القدم أو رياضيات أخرى».

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر أبدت استعدادها لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 في حال سحب تنظيمها من الكاميرون، وستكون في منافسة مباشرة مع المغرب التي تنوي الترشح بدورها لاحتضان الحدث، وتتواجد في أفضل رواق لنيل الشرف مقارنة بالجزائر التي فشلت في وقت سابق في الظفر بشرف احتضان إحدى دورتي 2019 و2021 اللتين نال شرفهما كل من الكاميرون وكوت ديفوار، فيما سيكون تنيظم نسخة 2023 من نصيب غينيا.