زطشي: “منحنا صوتنا للمغرب وأهنئ الولايات المتحدة والمكسيك وكندا “

هنأ رئيس “الفاف” خير الدين زطشي أصحاب الملف الأمريكي المشترك على الفوز بشرف تنظيم مونديال 2026، وأكد أن الجزائر منحت صوتها للمغرب.

وقال زطشي في تصريح لقناة “بيين سبورتس” عقب انتهاء كونغرس الفيفا بموسكو:” نحن كجزائريين كنا نتمنى فوز المغرب الشقيق ومنحنا صوتنا للمغرب واستغربنا للفارق الكبير في الأصوات”.

وأضاف: “أهنئ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك على الفوز بتنظيم المونديال”.

وتابع: “الأموال الضخمة التي قدمها الملف الثلاثي ساهمت في فوزه على المغرب”.

وحصل الملف الأمريكي على 134 صوتا، وبموجبه حصل على شرف تنظيم مونديال 2026، على حساب منافسه الوحيد المغرب الذي حصل على 65 صوتا.