زطشي: “من هدّم كرة القدم الجزائرية أصبح اليوم يطالب بحراك رياضي”

رد رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، على الإنتفادات التي تعالت في الآونة الأخيرة، والتي طالبت بتغييرات في المنظمومة الكروية الجزائرية.

وصرح زطشي في هذا الخصوص: “في الآونة الأخيرة أصبحت الإنتقادات من الموضة، ونحن علينا أن نبقى هادئين”.

وأضاف: “ليس من يرفع صوته هو بالضرورة صاحب الحق، هم من أوصلو الكرة الجزائرية لهذه الحالة، هم من ساهموا في تهديم كرة القدم، والآن يطالبون بحراك رياضي”.

وتابع: “لجنة الأخلاقيات ستتابع التصريحات النارية للبعض، وقد نتجه إلى العدالة، وسنفتح تحقيقات على الناس التي تتكلم، ليحاسب كل شخص على كلامه وعمله”

وختم خير الدين زطشي في هذا الخصوص: “نطلب الهدوء، وأن يتركوننا نعمل في نطاق هادئ، من أجل التطور”.